Смородская против продления контракта с Дзюбой: «Он помог «Локомотиву», но всему свое время»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о будущем нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Я бы не стала продлевать с ним контракт. В другой футбол играют люди. Сейчас футбол очень быстрый, на столба никто не играет, должен быть хороший дриблинг. А это не конек Дзюбы. Считаю, что он помог «Локомотиву», но всему свое время», — сказала Смородская «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. На счету форварда 12 голов и 9 результативных передач в 37 матчах за команду. Соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.