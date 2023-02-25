Смородская рассказала, что единственный раз выписала штраф Чорлуки

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего капитана команды Ведрана Чорлуки, который недавно рассказал, как она выписала ему самый большой штраф в истории клуба.
«Ведран — хороший игрок. С ним была очень хорошая работа. Мы любили друг друга. Штраф я ему выписала единственный раз за все время в «Локомотиве» — за самоволку. Больше у него штрафов не было. Сумма? Честно говоря, я уже не помню», — приводит слова Смородской Sport24.
По словам Чорлуки, его оштрафовали за то, что после одного из матчей он улетел в Хорватию, не сообщив об этом клубу.
Защитник являлся футболистом российского клуба с 2012 по 2021 год, вплоть до завершения игровой карьеры. Он выиграл с командой звание чемпиона России и четыре раза стал обладателем национального Кубка.