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Сегодня, 15:40

Смородская рассказала, каких футболистов нужно убрать из состава «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о том, кого из футболистов московского клуба нужно убрать из состава.

«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способ. Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо еще посмотреть, что с этим можно сделать и придумать.

Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты", — цитирует Смородскую Legalbet.

23-летний Тикнизян стал игроком московского клуба летом 2021 года. В текущем сезоне чемпионата России он принимал участие в 17-ти матчах и отметился одной голевой передачей.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в январе прошлого года. В этом сезоне РПЛ 19-летний защитник провел семь игр, четыре из которых начинал в основе.

По итогам 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/smorodskaya-nazvala-futbolistov-lokomotiva-kotorih-po/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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