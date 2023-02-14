Смородская считает, что Абаскаль может уехать в любой момент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Невозможно предсказать, доработает ли Абаскаль свой новый контракт до конца. Я не знаю. В любом случае продление Абаскаля — большой риск для «Спартака». Он может воспользоваться правилом ФИФА и уехать в любой момент», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

33-летний испанец возглавляет команду с лета 2022 года. Под руководством Абаскаля красно-белые провели 24 официальных матча, одержав 15 побед при 6 поражениях и 3 ничейных исходах. К данному моменту красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2022/23, набрав 36 очков после 17 туров. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы красно-белые сыграют с «Уралом».