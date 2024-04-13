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Сегодня, 19:44

Смородская: «От Абаскаля вреда столько, что денег не жалко»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Гильермо Абаскалю нужно выплатить любую компенсацию и уволить его с поста главного тренера команды.

«Конечно, Абаскаля гнать надо давно. По-моему, я одна говорю об этом круглые сутки. Он вообще не тренер. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Это хлестаковщина — изображение того, чем он не умеет занимать. Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта. Он вреда нанес столько, что никаких денег не жалко. Любую ли сумму неустойки надо выплатить? Конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

13 апреля «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» примет отставку Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию. 35-летний испанец возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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