Смородская считает, что Дзагоеву надо завершать карьеру

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дальнейшей карьере полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев часто получает травмы. Для него и для клубов это главная проблема. Может ли он в «Локомотиве» оказаться? В команде не так много возрастных игроков, и ставка делается на молодых футболистов. «Локо» он точно не поможет. У меня есть еще ряд причин, почему его не стоит подписывать, но их я озвучивать не буду. Есть ли шанс заиграть в Российской премьер-лиге или вернуться в ЦСКА? Я не специалист по Алану. Мне кажется, что в РПЛ он уже не заиграет, и ему надо завершать карьеру», — приводит слова Смородской Legalbet.

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.