0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Смородская считает, что Дзюба может быть полезен ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вероятности перехода нападающего Артема Дзюбы в ЦСКА.

«Дзюба — футболист высокого уровня. По-прежнему так считаю. Он может быть полезен ЦСКА. У них разве так много нападающих? Артем уж точно не ослабит команду. Разговоры о том, что ему пора завершать карьеру не воспринимаю всерьез», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dzyuba-mog-by-prinesti-pol-zu-tsska/
Артем Дзюба
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Федотов — о приглашении Дзюбы в ЦСКА: «В этом нет смысла»
Руслан Пименов: «Первые сборы закончилось, а Дзюба до сих пор не в клубе. Время играет не на его поле»
Валерий Непомнящий надеется, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры
Чернышов: «Дзюба квалифицированный футболист, он бы точно смог себя проявить в Сербии»
Аленичев назвал условия, при которых Дзюба найдет себе клуб в России
Гаджи Гаджиев заявил, что был бы рад видеть Дзюбу в махачкалинском «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Оренбург» изучит возможность получения компенсации от румынского клуба «Униря Деж»
Крунич: «Шатара хороший футболист, уверен, что процесс адаптации в чемпионате России пройдет быстро»
Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с «Оренбургом»
ЦСКА выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции
Йоканович подвел итоги второго тренировочного сбора «Динамо» в Турции
В «Химках» заявили об отсутствии угрозы проведения сборов из-за землетрясений в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ерохин — о матче с «Уралом»: «Самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты»

В «Торпедо» рассказали, что несколько футболистов почувствовали признаки землетрясения