Смородская считает, что Дзюба может быть полезен ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вероятности перехода нападающего Артема Дзюбы в ЦСКА.

«Дзюба — футболист высокого уровня. По-прежнему так считаю. Он может быть полезен ЦСКА. У них разве так много нападающих? Артем уж точно не ослабит команду. Разговоры о том, что ему пора завершать карьеру не воспринимаю всерьез», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.