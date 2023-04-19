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Сегодня, 19:00

Смородская призвала не говорить об отставке Абаскаля: «Еще рано. Надо посмотреть»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала для «СЭ» победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Бывают такие неприятности, и не только со «Спартаком», но и с другими командами. Не тот настрой, нежелание играть в Кубке — разные вещи бывают. Стоит ли «Спартаку» задуматься о замене главного тренера летом? Еще рано. Надо посмотреть», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

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