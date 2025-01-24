Смородская: «Пункт о запрете на компьютерные игры в контракте — действенный способ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала идею о внесении пункта, запрещающего футболистам клубов РПЛ играть в компьютерные игры, в договоры спортсменов.

«Думаю, пункт о запрете на компьютерные игры в контракте — действенный способ. Но как только они уедут с базы, то будут делать, что хотят. Если у человека нет головы, то и штраф не поможет», — цитирует Смородскую Legalbet.ru.

13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что «Зенит» ограничил игру нападающего команды Александра Соболева в компьютерные игры.