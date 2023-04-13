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13 апреля, 22:50

Смородская считает, что карьера Бердыева в РПЛ завершена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о карьере Курбана Бердыева в РПЛ.

«Не знаю, в чем именно причина увольнения Бердыева из «Сочи», но весной у команды были не лучшие результаты. Скорее всего, карьера Бердыева в РПЛ завершена, после «Сочи» он вряд ли вернется в клуб чемпионата России. Но в нашем футболе может произойти всякое», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» 10 апреля. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-skoree-vsego-kar-era-berdy-eva-v-rpl-zavershena-on-vryad-li-vernetsya/
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