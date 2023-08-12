Смородская: «Локомотив» смотрится безыдейно, к Галактионову есть вопросы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила старт сезона московской команды.

«Никогда не разделяла восхищений игрой «Локомотива». За такую успешную весну прошлого чемпионата команда во много обязана Лантратову. А в начале нового сезона «Локомотив» смотрится безыдейно, к Галактионову есть вопросы. Команда плохо готова», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В первых четырех турах чемпионата России железнодорожники одержали одну победу, потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью. Набрав 5 очков, «Локомотив» расположился на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет против «Краснодара».