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Сегодня, 18:36

Смородская: «Локомотив» смотрится безыдейно, к Галактионову есть вопросы»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила старт сезона московской команды.

«Никогда не разделяла восхищений игрой «Локомотива». За такую успешную весну прошлого чемпионата команда во много обязана Лантратову. А в начале нового сезона «Локомотив» смотрится безыдейно, к Галактионову есть вопросы. Команда плохо готова», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В первых четырех турах чемпионата России железнодорожники одержали одну победу, потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью. Набрав 5 очков, «Локомотив» расположился на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет против «Краснодара».

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-lokomotiv-smotritsya-bezy-dejno-k-galaktionovu-est-voprosy/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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