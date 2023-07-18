Смородская считает, что «Локомотив» сможет бороться за медали в новом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» задачи железнодорожников на новый сезон.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России.

«Думаю, «Локомотив» сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата России. «Локомотив» может подвинуть либо ЦСКА, либо «Ростов», либо «Спартак». Правильно ли делает руководство, что ставит такие задачи? Правильно, конечно. А для чего бюджет им выделяют? Чтобы они играли лишь бы как?» — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.