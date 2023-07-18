Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Смородская считает, что «Локомотив» сможет бороться за медали в новом сезоне

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» задачи железнодорожников на новый сезон.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России.

«Думаю, «Локомотив» сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата России. «Локомотив» может подвинуть либо ЦСКА, либо «Ростов», либо «Спартак». Правильно ли делает руководство, что ставит такие задачи? Правильно, конечно. А для чего бюджет им выделяют? Чтобы они играли лишь бы как?» — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном переходе Эраковича в «Зенит»
Медина пропустит матч с «Нефтчи» из-за небольшого повреждения
Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»
Футболисты «Спартака» получат бронзовые медали РПЛ после матча с «Нефтчи»
Гаджиев предположил, сможет ли ЦСКА усилить игру без приобретения новых футболистов
Нагорных — о задачах «Локомотива»: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. Но у нас отличный коллектив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»

Медина пропустит матч с «Нефтчи» из-за небольшого повреждения