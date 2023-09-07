Смородская считает, что «Локомотиву» не нужно продавать Изидора в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит».

«А Изидор вообще приехал в Россию? Да? Значит, я думаю, будет играть за «Локомотив». Думаю, что его не продадут. Конкурентам продавать не надо. Его продажа будет говорить о нежелании игрока выступать в составе команды. Он не хочет отрабатывать контракт и желает уехать, поэтому ему и ищут место», — приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» сообщал, что 23-летний француз может быть арендован «Зенитом» до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Изидор перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. Игрок забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.