Смородская считает, что «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Артема Дзюбы в московском клубе.

«Нужно ли «Локомотиву» продлевать контракт с Дзюбой? Я считаю, что да. Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашел свою команду на ближайшее будущее. Артем — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

34-летний Артем Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента, подписав контракт до конца сезона. В пяти матчах за «Локомотив» в чемпионате России Дзюба забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

После 22 тура РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.