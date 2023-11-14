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Сегодня, 18:01

Смородская считает, что Пиняев не готов быть лидером «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре нападающего железнодорожников Сергея Пиняева в сезоне-2023/24.

«В атаке «Локомотива» много сумбура и мало мысли. Команда играет очень нестабильно. В этом сезоне не было побед на классе, когда за результат игры можно было не переживать. Форма Пиняева? Сергей не готов быть лидером атак «Локомотива», ему надо прибавлять. Ничего выдающегося пока не показал», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

19-летний Пиняев забил один мяч и отметился 3 голевыми передачами в 15 играх текущего сезона РПЛ.

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России на седьмом месте с 24 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-pinyaev-ne-gotov-by-t-liderom-lokomotiva/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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