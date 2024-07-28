Смородская считает, что победа над «Химками» — не повод считать Станковича нормальным тренером

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что победы над «Химками» мало, чтобы называть Деяна Станковича нормальным тренером.

«Спартак» под руководством серба во 2-м туре РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:1.

«Пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером. Посмотрим еще. Что должно произойти, чтобы я назвала его крутым? Его команда должна показывать стабильную игру на протяжении хотя бы месяца. Можно и уступить, но игра должна быть уверенной, современной», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/25. В матче 1-го тура «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» со счетом 0:2.