Сегодня, 21:15
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что победы над «Химками» мало, чтобы называть Деяна Станковича нормальным тренером.
«Спартак» под руководством серба во 2-м туре РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:1.
«Пока маловато, чтобы считать Станковича нормальным тренером. Посмотрим еще. Что должно произойти, чтобы я назвала его крутым? Его команда должна показывать стабильную игру на протяжении хотя бы месяца. Можно и уступить, но игра должна быть уверенной, современной», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Станкович возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/25. В матче 1-го тура «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» со счетом 0:2.