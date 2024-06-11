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Сегодня, 00:48

Смородская: «Не вижу усиления для «Локомотива» в переходе Воробьева»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о переходе в команду нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

«Не хочу даже обсуждать эту тему. Рядовой трансфер, нет смысла разговаривать об этом. Никакого особенного усиления для «Локомотива» я не вижу», — приводит Metaratings слова Смородской.

В понедельник, 10 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с 26-летним Воробьевым на три года.

Форвард выступал за «Оренбург» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду во всех турнирах.

Источник: Metaratings
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