Смородская считает, что проблемы с судейством в РПЛ не хотят решать специально

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила уровень судейства в РПЛ.

«С судейством у нас пока все как обычно. Ничего нового я не вижу. Стандартные претензии к арбитрам. Матча махачкалинского «Динамо» не видела, но говорю: все как обычно.

У нас что, первый год проблемы с судейством? Значит, кому-то у нас нужно все время иметь проблему с судейством и поддерживать это. Поэтому ее и не получается решить. И ВАР здесь не поможет», — цитирует Смородскую Legalbet.

В матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) главный арбитр Ян Бобровский показал две красные карточки игрокам хозяев, а также назначил пенальти в их ворота. После игры арбитр и его помощник на ВАР Рафаэль Шафеев были отстранены от работы на неопределенный срок.