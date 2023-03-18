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Сегодня, 22:10

Смородская считает, что рано говорить о продлении контакта Дзюбы

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала для «СЭ» победный гол нападающего Артема Дзюбы в ворота «Краснодара» в 20-м туре РПЛ (3:2).

«Дзюба молодец. Пять голов за три матча РПЛ выглядит хорошо. Не забил пенальти, но потом исправился. Этот трансфер уже можно считать успешным. Нужно ли с ним продлевать контракт? Вот об этом рано пока говорить», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.

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Ольга Смородская
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