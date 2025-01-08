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Сегодня, 09:52

Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер»

Камила Абдурахманова
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому, что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», — сказала Смородская «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Под руководством Семака «Зенитом» были выиграны шесть чемпионских титулов подряд.

Источник: «РБ Спорт»
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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Ольга Смородская
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