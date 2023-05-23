Смородская считает, что Талалаев не потянет возвращение «Химок» в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на вылет «Химок» под руководством Андрея Талалаева из РПЛ.

«Я изначально не верила в Талалаева. Поэтому не удивлена, что он не смог помочь команде остаться в РПЛ. Сможет ли он вернуть «Химки» обратно? Нет, он не потянет. Тем более за один сезон. Не верю в этого специалиста. Это мое мнение», — приводит Sport24 слова Смородской.

«Химки» потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. На данный момент подмосковная команда с 18 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

Талалаев стал главным тренером «Химок» в апреле 2023 года.