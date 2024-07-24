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Сегодня, 21:29

Смородская: «Зениту» давно надо было избавляться от Фернандеса, это неудачный трансфер»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уходе защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Зениту» давно надо было избавляться от Фернандеса. Марио ничего не показал, просто ноль полезных действий. Из того, что я видела на поле, он никакой пользы «Зениту» не принес. Судя по всему, он вообще не хотел выступать за «Зенит». У меня в «Локомотиве» был футболист, непотребный по характеру человек, поэтому у него вся карьера не заладилась. Бессовестный человек. Я не могу на 100 процентов так говорить про Марио, потому что я не знаю его лично, но для «Зенита» это очень неудачный трансфер», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. В среду, 24 июля, сообщалось, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Ольга Смородская
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