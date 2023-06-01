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Сегодня, 15:48

Смородская считает невыполнимой миссией приглашение хорошего тренера-иностранца в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах приглашения иностранных тренеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что сербский специалист Марко Николич, которым интересовалось «Динамо», возглавит клуб из ОАЭ.

«Николич — хороший специалист для РПЛ. У нас таких очень мало. Отказ Марко от предложения «Динамо» — потеря для чемпионата России и для бело-голубых. Но Николич даже не входит в категорию топ-тренеров, а раньше в РПЛ работали и такие. Пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия. Мне жаль «Динамо». Под их проект нужен действительно сильный тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 29 туров. В мае серб Славиша Йоканович был уволен с поста главного тренера команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-priglasit-sejchas-horoshego-trenera-inostrantsa-v-rpl-nevy-polnimaya-missiya/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ольга Смородская
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