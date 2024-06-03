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Сегодня, 02:31

Смородская: «Семак — лучший тренер в России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Зенита» в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Заслужил ли «Зенит» 3 трофея в этом сезоне — вопрос праздный, он их выиграл. Молодцы, поздравляю. Но это не значит, что команде надо почивать на лаврах. Надо совершенствоваться, улучшаться, искать новые подходы к футбольной игре. Но Семак — лучший тренер в России, никого сильнее него нет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-semak-luchshij-trener-v-rossii/
Сергей Семак
ФК Зенит
Ольга Смородская
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