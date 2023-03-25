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Сегодня, 14:57

Смородская считет, что расширения РПЛ не будет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение о возможном расширении РПЛ.

«Сколько? 36 команд? Конечно, это не пойдет на пользу РПЛ. Какое расширение?! О каком расширении может идти речь, когда мы не может справиться с имеющимися? Сейчас-то тяжело, а что будет при большем количестве команд. Никто сейчас не будет расширять лигу. Других проблем хватает», — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос о том, возможно ли расширение РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-25-olga-smorodskaya-nikto-seychas-ne-budet-rasshiryat-rpl-drugikh-problem-khvatayet
Футбол
РПЛ
Ольга Смородская
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