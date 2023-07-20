Смородская: «Черчесов не будет востребован в России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что тренер Станислав Черчесов вряд ли будет востребован в России после ухода из «Ференцвароша».

«Не будет Черчесов востребован в России. У нас очень странный рынок что тренеров, что футболистов, что спортивных директоров. Очень странный рынок. Посмотрим, может, я ошибаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Также экс-президент железнодорожников ответила на вопрос, в каком клубе хотела бы видеть Черчесова.

«В каком-нибудь «Урале», например», — добавила она.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.