Смородская уверена, что без Малкома «Зенит» все равно будет доминировать в РПЛ

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что вингер «Зенита» Малком может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
— Если «Зенит» не продаст Малкома, может быть повторение истории с Венделом: капризы, желание уехать?
— Это обычно знает тренер и руководство клуба, потому что они знают игрока как личность. А я не знаю Вендела как личность. Кто у меня будет капризничать, я знала, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
— Как вы думаете, без Малкома «Зенит» уже не будет доминировать в РПЛ?
— Все равно будет. У него очень хороший состав.
— Все-таки Малком — лидер «Зенита». В прошлом сезоне он много забивал и отдавал.
— Да, очень важный игрок. Мне кажется, что они его не продадут. Дело не в сумме, а в игре.
10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.
Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.