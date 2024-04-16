Смородская — о будущем Антона Миранчука в Европе: «Рано ему! Но меня никто слушать не будет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся. Меня никто слушать не будет и сделают так, как посоветуют агенты. Алексей и Антон — разные футболисты, я в Алексея всегда верила, и сейчас он и язык выучил и является игроком стартового состава, у него все наладилось, а Антон — это другой футболист», — сказала Смородская «СЭ».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Также хавбек 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок страны.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста заканчивается 30 июня 2024 года.

(Игорь Гурьев)