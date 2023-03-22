Смородская высказалась о признании Тикнизяна, решившего выступать за сборную Армении

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова защитника московского клуба Наира Тикнизяна о том, что отстранение сборной России от международных турниров повлияло на его решение о смене спортивного гражданства.

«Не вижу ничего плохого в словах Наира Тикнизяна. Такие случаи сплошь и рядом. Если его не вызывают в нашу сборную, то пусть выступает за команду Армении. Главное, чтобы Тикнизян приносил пользу «Локомотиву», — приводит Sport24 слова Смородской.

Ранее 23-летний футболист принял решение играть за национальную команду Армении и уже получил паспорт этой страны.