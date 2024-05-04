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Сегодня, 15:21

Смородская: «Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

Испанский специалист был отправлен в отставку 14 апреля. После его увольнения московская команда еще не проигрывала.

«В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли — лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в турнирной таблице», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 42 очка после 26 туров РПЛ и занимает четвертое место. Исполняющим обязанности главного тренера является Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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