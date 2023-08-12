Смородская — о словах Дзюбы журналисту: «Поведение Артема — просто безобразие»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на высказывание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Такое поведение Дзюбы — просто безобразие. Я не видела этого момента, но из того, что вы сказали — это ужас. Просто кошмар», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту.