30 марта, 13:23
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила тренерские навыки Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».
«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.
29 марта «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1). Команда Карпина поднялась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.