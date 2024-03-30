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30 марта, 13:23

Смородская: «Карпин — топ-тренер по меркам РПЛ, светлая голова»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила тренерские навыки Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.

29 марта «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1). Команда Карпина поднялась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год. 

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Ольга Смородская
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