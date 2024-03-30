Смородская: «Карпин — топ-тренер по меркам РПЛ, светлая голова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила тренерские навыки Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.

29 марта «Ростов» на выезде обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (4:1). Команда Карпина поднялась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.