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Сегодня, 15:16

Смородская: «Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит из РПЛ»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном вылете «Сочи» из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Мне будет жалко, если «Сочи» вылетит, потому что это неплохой клуб. Не все сразу получилось, но я надеюсь, что будет хорошо. На них ходит мало зрителей? Я отлично помню время, когда на «Краснодар» ходило 500 человек, потому что в городе было две команды. А сейчас полные трибуны. Так что всему нужно время», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 26 матчах.

5 мая команда Роберта Морено сыграет в гостях против «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Сочи
Ольга Смородская
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