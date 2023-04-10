Смородская — о том, что Дзюба не пожал руку Семаку: «Это не первая странная выходка Артема»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отказе нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России.

После игры между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист заявил, что не увидел тренера петербургской команды.

«Дзюба не пожал руку Семаку? Не хочется в этом копаться. Это не первая странная выходка Артема. Нет смысла пытаться объяснять ее причины», — приводит Sport24 слова Смородской.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.