Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

Смородская высказался об Абаскале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты. Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков. Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», — приводит слова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Ранее стало известно, что Абаскаля дисквалифицировали на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-abaskal-vedet-sebya-kak-rebenok-u-trenera-psihika-dolzhna-by-t-ustojchivee/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
10
11
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Оренбурге» заявили о кредите доверия главному тренеру Деограсии

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе 21-го тура из-за президентских выборов в РФ