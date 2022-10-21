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Сегодня, 17:49

Смородская заявила, что Мостовой бледно выглядел на фоне Миранчуков в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о выступлениях полузащитника «Зенита» Андрея Мостового за московский клуб.

«Конечно, если у футболиста молодежной команды были проблемы с дисциплиной, то до меня это доходило. Вопросов к дисциплине Мостового не было. Могу сказать, что Мостовой в молодежной команде выглядел очень бледно, особенно на фоне Миранчуков», — приводит слова Смородской Legalbet.

24-летний футболист выступал в молодёжной команде железнодорожников с 2012 по 2015 год.

В матче «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) главный тренер петербуржской команды Сергей Семак произвел обратную замену Мостового. Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный футболист сразу ушел от скамейки в раздевалку.

Источник: https://legalbet.ru/news/smorodskaya-o-vremeni-mostovogo-v-lokomotive-on/
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
2
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