Смородская заявила, что не верит в третье место «Локомотива» по итогам сезона

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре железнодорожников в сезоне-2024/25.

«Верю ли, что «Локомотив» сможет занять место в топ-3 РПЛ по итогам сезона? Сейчас нет, не верю. Никаких предпосылок для этого на данный момент нет. Состав не на тройку, игра тоже. Крупная победа в последнем матче — это здорово, но общей картины она не поменяла», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. В субботу, 10 августа, железнодорожники сыграют против махачкалинского «Динамо» в 4-м туре чемпионата России. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.