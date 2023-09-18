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Сегодня, 13:38

Смородская заявила, что не запрещала игрокам «Локомотива» общаться с болельщиками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова нападающего железнодорожников Артема Дзюбы, который заявил, что игрокам запретили общаться с болельщиками.

«Надо спросить у Дзюбы, он это придумал или ему действительно запретили. Вообще, я думаю, что запрещать футболистам общаться с болельщиками неправильно, в независимости от результата. Футбол — для фанатов и болельщиков. Надо общаться с людьми. Люди потратили время, пришли на стадион. Я никогда никому не запрещала что-либо делать, тем более игнорировать общение с болельщиками», — приводит слова Смородской Legalbet.

Смородская работал президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го.

Железнодорожники идут на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 24 сентября московская команда на выезде встретится с «Зенитом».

Источник: https://legalbet.ru/news/15975281/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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