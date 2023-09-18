Смородская заявила, что не запрещала игрокам «Локомотива» общаться с болельщиками

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова нападающего железнодорожников Артема Дзюбы, который заявил, что игрокам запретили общаться с болельщиками.

«Надо спросить у Дзюбы, он это придумал или ему действительно запретили. Вообще, я думаю, что запрещать футболистам общаться с болельщиками неправильно, в независимости от результата. Футбол — для фанатов и болельщиков. Надо общаться с людьми. Люди потратили время, пришли на стадион. Я никогда никому не запрещала что-либо делать, тем более игнорировать общение с болельщиками», — приводит слова Смородской Legalbet.

Смородская работал президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го.

Железнодорожники идут на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 24 сентября московская команда на выезде встретится с «Зенитом».