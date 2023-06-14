Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Смородская заявила, что отказалась бы от предложения стать гендиректором «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не заинтересована в должности гендиректора «Спартака».

— Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

— Почему? Слишком сложно?

— Ха-ха-ха. Вы знаете, для меня ничего слишком сложного нет. Я все время копаюсь в очень сложных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и все.

— Отказали бы красно-белым...

— Да.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и генеральный директор клуба Мележиков расторгли договор по соглашению сторон.

По итогам чемпионата России сезона-2022/23 красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-esli-by-menya-pozvali-gendirektorom-v-spartak-ya-by-otkazala/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
7
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин — о возможном трансфере Кузяева в «Бешикташ»: «Многие предпочтут сидеть на попе ровно»

«Рубин» предлагает Рыбусу контракт по схеме «1+1»