Смородская заявила, что отказалась бы от предложения стать гендиректором «Спартака»

Сегодня, 16:35
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не заинтересована в должности гендиректора «Спартака».
— Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
— Почему? Слишком сложно?
— Ха-ха-ха. Вы знаете, для меня ничего слишком сложного нет. Я все время копаюсь в очень сложных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и все.
— Отказали бы красно-белым...
— Да.
14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и генеральный директор клуба Мележиков расторгли договор по соглашению сторон.
По итогам чемпионата России сезона-2022/23 красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице.