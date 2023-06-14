Смородская заявила, что отказалась бы от предложения стать гендиректором «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не заинтересована в должности гендиректора «Спартака».

— Хотела бы я стать гендиректором «Спартака»? Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

— Почему? Слишком сложно?

— Ха-ха-ха. Вы знаете, для меня ничего слишком сложного нет. Я все время копаюсь в очень сложных проблемах. Просто я не хотела бы, вот и все.

— Отказали бы красно-белым...

— Да.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и генеральный директор клуба Мележиков расторгли договор по соглашению сторон.

По итогам чемпионата России сезона-2022/23 красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице.