Смородская заявила, что продала бы Баринова в «Бешикташ» за 4 миллиона евро

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что «Бешикташ» не будет платить за полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова больше 4 миллиона евро.

— Вы бы продали Баринова за 4 миллиона евро?

— Да. Думаю, что это приличные деньги. Сейчас очень сложно заниматься продажей в условиях санкций, — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

— Не опасно «Локомотиву» продавать своего лидера? Ведь его ждет борьба за выживание в премьер-лиге.

— Что значит «опасно»? Если человек хочет уйти, надо дать ему такую возможность.

— Лучше сейчас получить 4 миллиона евро, чем летом — гипотетические 10 миллионов евро?

— Не будет никаких 10 миллионов евро! Просто зуб даю. Это мечты и слухи, кем-то распускаемые.

— Если «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова, не упадет его мотивация?

— Конечно, упадет. Человек уже настроился. Когда принимаешь решение о продаже или удержании футболиста, ты должен взвешивать все факторы.

Ранее стало известно о том, что «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Баринову контракт с зарплатой в размере один миллион евро в год.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.