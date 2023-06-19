Смородская заявила, что Промеса нельзя защищать и давать ему укрытие в России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о судебном разбирательстве в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Как в РПЛ может играть человек, который официально арестован в Нидерландах? Как можно его защищать и зачем нам это? Такого преступника нельзя защищать и давать ему укрытие в России. Он совершил преступление, за которое должен понести наказание. И речи быть не может о контракте со «Спартаком». Игра Промеса в РПЛ — большие проблемы для всех в России», — приводит слова Смородской Sport24.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.