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Смородская: «Интрига в РПЛ умерла. «Зенит» играет с запасом, никаких сюрпризов не будет»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о турнирных раскладах в чемпионате России.

«Зенит» спокойно финиширует на первой строчке турнирной таблицы. Команда Семака играет с запасом, никаких сюрпризов не будет. Интрига в РПЛ умерла. «Спартак» до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Все по делу», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После 21 тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым, набрав 44 очка. Третью строчку занимает «Спартак», заработав 41 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-intriga-v-rpl-umerla-spartak-do-poslednego-sozdaval-vidimost-konkurentsii/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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