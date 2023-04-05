Смородская: «Интрига в РПЛ умерла. «Зенит» играет с запасом, никаких сюрпризов не будет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о турнирных раскладах в чемпионате России.

«Зенит» спокойно финиширует на первой строчке турнирной таблицы. Команда Семака играет с запасом, никаких сюрпризов не будет. Интрига в РПЛ умерла. «Спартак» до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Все по делу», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После 21 тура РПЛ «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым, набрав 44 очка. Третью строчку занимает «Спартак», заработав 41 очко.