Со следующего тура РПЛ гонорары судей возрастут почти в два раза. Улучшится ли судейство?

Судейство
Сегодня, 21:26
В соответствии с регламентом чемпионата России-2022/23 с 19-го тура должны резко увеличиться размеры вознаграждения судей, помощников и видеоассистентов.
С 1-го по 18-й тур выплачивались следующие гонорары:
судья — 115 тысяч рублей;
ассистент — 55 тысяч;
резервный — 25 тысяч;
видеоарбитр — 57,5 тысячи;
ассистент видеоарбитра — 28,75 тысячи.
С 19-го по 30-й тур должны выплачиваться такие гонорары:
судья — 200 тысяч;
ассистент — 100 тысяч;
резервный — 25 тысяч;
видеоарбитр — 100 тысяч;
ассистент видеоарбитра — 50 тысяч.
Кроме того, арбитрам полагается ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.