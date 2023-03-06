Со следующего тура РПЛ гонорары судей возрастут почти в два раза. Улучшится ли судейство?

В соответствии с регламентом чемпионата России-2022/23 с 19-го тура должны резко увеличиться размеры вознаграждения судей, помощников и видеоассистентов.

С 1-го по 18-й тур выплачивались следующие гонорары:

судья — 115 тысяч рублей;

ассистент — 55 тысяч;

резервный — 25 тысяч;

видеоарбитр — 57,5 тысячи;

ассистент видеоарбитра — 28,75 тысячи.

С 19-го по 30-й тур должны выплачиваться такие гонорары:

судья — 200 тысяч;

ассистент — 100 тысяч;

резервный — 25 тысяч;

видеоарбитр — 100 тысяч;

ассистент видеоарбитра — 50 тысяч.

Кроме того, арбитрам полагается ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.