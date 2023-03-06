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Судейство

Сегодня, 21:26

Со следующего тура РПЛ гонорары судей возрастут почти в два раза. Улучшится ли судейство?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игрок «Спартака» Михаил Игнатов и судья Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В соответствии с регламентом чемпионата России-2022/23 с 19-го тура должны резко увеличиться размеры вознаграждения судей, помощников и видеоассистентов.

С 1-го по 18-й тур выплачивались следующие гонорары:

судья — 115 тысяч рублей;

ассистент — 55 тысяч;

резервный — 25 тысяч;

видеоарбитр — 57,5 тысячи;

ассистент видеоарбитра — 28,75 тысячи.

С 19-го по 30-й тур должны выплачиваться такие гонорары:

судья — 200 тысяч;

ассистент — 100 тысяч;

резервный — 25 тысяч;

видеоарбитр — 100 тысяч;

ассистент видеоарбитра — 50 тысяч.

Кроме того, арбитрам полагается ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

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