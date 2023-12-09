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РПЛ

Сегодня, 18:52

Соболев: «Что там кстати «Источники» говорят?»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев коротко отреагировал на победу в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

«Что там кстати «Источники» говорят?» — написал футболист в Telegram-канале.

Форвард вышел в стартовом составе красно-белых и стал автором второго гола команды.

В октябре появилась информация о конфликте Соболева и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После одного из матчей чемпионата нападающий заявил, что больше не общается с прессой, и сказал журналистам «общаться с источниками».

В этом сезоне 26-летний Соболев забил 6 голов в 18 играх за «Спартак».

Источник: https://t.me/Sobolev_7/432
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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