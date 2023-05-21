Соболев: «Я приношу свои извинения перед всеми за свою несдержанность»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев извинился за грубый жест, сделанный в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:1.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).