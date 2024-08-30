Соболев: «Благодарен «Спартаку» за все эти годы»

Нападающий Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором объяснил решение покинуть «Спартак».

В пятницу, 30 августа, стало известно о переходе футболиста в «Зенит». Соглашение 27-летнего форварда с сине-бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я принял решение уйти из Спартака. Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в «Спартаке», но я выбрал идти дальше. Благодарен «Спартаку» за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!» — написал Соболев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.

В нынешнем сезоне футболист провел на поле за московскую команду только 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок со «Спартаком».