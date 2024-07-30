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Сегодня, 10:28

Соболев лично инициировал переговоры по трансферу в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Колумнист «СЭ» Максим Никитин заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев лично запустил историю с возможным трансфером в «Зенит».

«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева. То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»? Как-то так, да.

Когда пошли первые инсайды, еще не было контакта между «Зенитом» и «Спартаком». Первый прямой контакт случился примерно, когда было собрание клубов РПЛ. И на сегодня это единственный контакт, как и было», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6Go1Ndwj5A
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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