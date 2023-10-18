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Сегодня, 13:56

Соболев начнет тренироваться в общей группе «Спартака» с завтрашнего дня

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Соболев и Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня.

Форвард вместе со всей командой готовится к матчу 12-го тура РПЛ против «Пари НН» и примет участие в игре, если не возникнет каких-либо форс-мажорных ситуаций.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что 26-летний форвард вернулся в расположение клуба из сборной России сегодня, 18 октября, присутствовал на базе и участвовал в восстановительной тренировке.

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 10 матчах «Спартака», на его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

«Спартак» проведет матч против «Пари НН» дома в воскресенье, 22 октября. Начало игры — в 14.00 (мск).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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