Соболев надеется сыграть за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о коммуникации с тренерским штабом команды и своем возможном дебюте.

4 сентября петербургский клуб провел официальную презентацию игрока в своем магазине на Невском проспекте.

— Удалось ли уже пообщаться с тренерским штабом на тему вашей роли на поле?

— С тренерским штабом мы в контакте. Вчера виделся с Сергеем Богдановичем, он приезжал на базу, хотя у команды был выходной. Мы тепло пообщались, но о моей роли и о футболе мы не общались.

— Сколько тренировок уже провели? Готовы ли дебютировать в матче с «Кайратом» 8 сентября?

— Провел три индивидуальные тренировки. Я в нормальных хороших кондициях. Хорошо, что получилось, что паузы на сборные, есть время потренироваться с командой. Товарищеская игра будет (с «Кайратом» 8 сентября — Прим. «СЭ»), как скажет тренерский штаб. Надеюсь, в товарищеском матче уже сыграю.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.