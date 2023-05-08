Соболев назвал Малкома самым скрытым провокатором в российском футболе

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о поведении бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо в матче 26-го тура чемпионата России.

«Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и стал говорить, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то, какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так», — приводит «РБ Спорт» слова Соболева.

В этом матче «Зенит одержал победу со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).